Сумма среднего штрафа на таможне выросла вчетверо

18 февраля, 2020, 16:18

В Государственной таможенной службе сообщили, что размер среднего штрафа, который выписывают таможенники по одному делу, вырос в 4 раза за последний год

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

В Гостаможслужбе отмечают, что количество дел, в которых реально изымают товары, выросло в 2,5 раза (в января 2020 года против января предыдущего года), а количество дел о незаконном перемещении товаров возросло в 2 раза.

"По состоянию на сегодня, 18 февраля, таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн гривен", - отмечают в учреждении.