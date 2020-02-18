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Espreso.tvОбществоСумма среднего штрафа на таможне выросла вчетверо

Сумма среднего штрафа на таможне выросла вчетверо


фото: vilne.ua
В Государственной таможенной службе сообщили, что размер среднего штрафа, который выписывают таможенники по одному делу, вырос в 4 раза за последний год

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

В Гостаможслужбе отмечают, что количество дел, в которых реально изымают товары, выросло в 2,5 раза (в января 2020 года против января предыдущего года), а количество дел о незаконном перемещении товаров возросло в 2 раза.

"По состоянию на сегодня, 18 февраля, таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн гривен", - отмечают в учреждении.

  • Напомним, по словам главы Гостаможни Максима Нефедова, на таможне уволили 80% верхушки и 40% руководителей постов
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