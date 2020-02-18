Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

18 февраля, 2020, 12:37

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что апелляционная инстанция аннулировала решение окружного суда Гааги, который еще в 2016 году отменил постановление Гаагского международного арбитража о выплате 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа за экспроприацию нефтяной компании.

Также сообщается, что решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. 2007 года суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х осуществили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского от политики.

Постановление суда в Нидерландах с 2017 года аналогично решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который в 2014 году постановил взыскать с России около 2 миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Конституционный суд России разрешил РФ не выполнять решение ЕСПЧ, приняв постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.