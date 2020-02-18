Совбез ООН по инициативе РФ соберется сегодня по поводу "Минска-2"
18 февраля, 2020, 12:34
В Нью-Йорке 18 февраля состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, созыв которого инициировала Российская Федерация
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ООН.
Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву) и будет посвящен теме Украине.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россияг "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
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