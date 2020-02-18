Совбез ООН по инициативе РФ соберется сегодня по поводу "Минска-2"

18 февраля, 2020, 12:34

В Нью-Йорке 18 февраля состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, созыв которого инициировала Российская Федерация

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ООН.

Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву) и будет посвящен теме Украине.