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Espreso.tvОбществоСовбез ООН по инициативе РФ соберется сегодня по поводу "Минска-2"

Совбез ООН по инициативе РФ соберется сегодня по поводу "Минска-2"


фото: reuters
В Нью-Йорке 18 февраля состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, созыв которого инициировала Российская Федерация

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ООН.

Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву) и будет посвящен теме Украине.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россияг "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
  • Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
  • Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
  • Нардеп от "ЕС Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
 
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