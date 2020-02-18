Солнце и до +10 на юге: погода в Украине на 19 февраля
О погоде на среду, 19 февраля, рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.
19-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями.
Разве что в районе Приазовья вероятность незначительных дождей, а в Карпатах пролетит парочка снежинок.
Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому немного и посвежеет воздух, будет небольшим, максимум умеренным.
Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3...-5 градусов, завтра днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов, на юге до +10 градусов.
В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5...+6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.
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