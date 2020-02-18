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Espreso.tvОбществоСолнце и до +10 на юге: погода в Украине на 19 февраля

Солнце и до +10 на юге: погода в Украине на 19 февраля


фото: Еспресо.TV
19-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями, дожди возможны лишь на Приазовье

О погоде на среду, 19 февраля, рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.

19-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями.

Разве что в районе Приазовья вероятность незначительных дождей, а в Карпатах пролетит  парочка снежинок.

Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому немного и посвежеет воздух, будет небольшим, максимум умеренным.

Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3...-5 градусов, завтра днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5...+6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

 

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