Снести Ватутина - активисты написали электронную петицию мэру Кличко

18 февраля, 2020, 17:19

Памятник советскому генералу Ватутину в Марииинском парке предлагают снести. В случае нахождения могилы под памятником, останки генерала предлагают перезахоронить на кладбище

Петицию размести в общественный активист, председатель общественной организации "Свитанок", соучредитель проекта decommunize.kharkiv.ua Вадим Поздняков.

"По состоянию на сегодня в Мариинском парке, расположенном перед Верховной Радой Украины до сихпор есть памятник одному из оккупантов и украиноненавистников - Николаю Ватутину", - говорится в тексте петиции.

Автор напоминает, что против этого памятника были проведены десятки акций различными патриотическими организациями, в частности недавно его облили зеленкой.

"Николай Ватутин - человек, который воевал с армией УНР, повстанцами Холодного Яра и бойцами УПА, дерибанил Польшу в 1939 году и сотнями тысяч отправлял украинцев на бессмысленный убой", - заявил автор петиции.

"Учитывая то, что под памятником, вероятно, может быть его могила, прошу провести решение о цивилизованном демонтаже памятника и переносе могилы (если она есть) на территорию одного из кладбищ города Киева", - предлагает Поздняков.

Петиция находится по этой ссылке.

Петиция размещена 14 февраля. По состоянию на 18 февраля ее подписали более тысячи человек. Петиция должна набрать более 10 тыс. подписей для рассмотрения киевской городской администрацией. Для подписания осталось 85 дней.

Справка: Николай Ватутин - генерал армии Советского Союза. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политическим репрессиям, но он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.