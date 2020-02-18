СНБО передала Зеленскому на утверждение новую стратегию нацбезопасности и обороны

18 февраля, 2020, 14:45

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором была принята стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны"

Об этом сообщает Офис президента.

По результатам заседания СНБО одобрил и предложил Зеленскому для утверждения проект Стратегии.

Во время заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии являются безопасность человека и безопасность страны.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он.

По словам Данилова, стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие оборонных возможностей и по безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей) , взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Также секретарь СНБО сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В то же время Данилов отметил, что стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.