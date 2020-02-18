Сколько литров напитков пассажиры Укрзализныци выпили за год: инфографика
18 февраля, 2020, 14:24
В 2019 году пассажиры Укрзализныци выпили 13 млн единиц напитков
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В среднем это 4,3 тысячи тонн, или примерно 72 цистерны емкостью 60 тонн.
"В прошлом году практически каждый второй пассажир покупал в поезде напитки: чай, кофе или минеральную воду", - рассказали в "Укрзализныци".
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