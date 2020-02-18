СБУ обнаружила в Киеве тайник с гранатами и почти 30 литрами ртути
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы, правоохранители изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути. Также изъяты две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов, или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
По данным следствия, к обустройству опасной тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее разоблаченной правоохранителями за совершение тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
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