Реальная причина обострения на Донбассе - Украину хотят посадить за стол переговоров с ЛДНР, - Данилюк
18 февраля, 2020, 13:53
Экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк убежден, что Россия пытается отказаться от своих обязательств по Минску
"Реальная причина обострения на Донбассе: свинособаки хотят спрыгнуть со своих обязательств по Минску и посадить нас за стол переговоров со своими марионетками из ЛДНР".
Так считает бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк.
"Вчера Лавров назвал Нормадский формат ущербным, отказался признавать РФ стороной конфликта и отметил, что Украина должна договариваться об урегулировании с представителями "народных республик". Сегодня утром начался замес. Вопросы есть?", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение.
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