Реальная причина обострения на Донбассе - Украину хотят посадить за стол переговоров с ЛДНР, - Данилюк

18 февраля, 2020, 13:53

Экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк убежден, что Россия пытается отказаться от своих обязательств по Минску

"Реальная причина обострения на Донбассе: свинособаки хотят спрыгнуть со своих обязательств по Минску и посадить нас за стол переговоров со своими марионетками из ЛДНР".

Так считает бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

"Вчера Лавров назвал Нормадский формат ущербным, отказался признавать РФ стороной конфликта и отметил, что Украина должна договариваться об урегулировании с представителями "народных республик". Сегодня утром начался замес. Вопросы есть?", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.