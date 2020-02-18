"Иногда уход на 100 метров - это потеря ключевых позиций": Забродский о ситуации на линии разграничения
Об этом сообщил генерал-лейтенант, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский в кулуарах ВР в комментарии для Еспресо.TV.
На вопрос журналистов, как генерал относится к обострению на Донбассе - как к провокации, случайности или проверке на прочность украинских военных - Забродский ответил:
"На 6-й год войны говорить о случайности - это бессмысленно. Действительно, мы знаем, какое внимание оказывает противоположная сторона символическим датам. Все возможно. Возможно, это имеет отношение к событиям в Дебальцево 2015 года. Но, к сожалению, делать однозначные выводы мы пока не можем".
Журналистка попросила прокомментировать нардепа Забродского также заявление начальника Генерального штаба генерал-полковника Руслана Хомчака, по поводу сдачи 400-500 метров территории.
"Безусловно, нельзя так говорить, потому что на каждом конкретном участке, в каждом конкретном пункте или районе 100, 200, 10 или даже 1 метр могут иметь решающее значение", - заявил Забродский.
"Мы все это хорошо знаем, потому что все зависит от обстановки, которая складывается, и одним из ключевых элементов обстановки является местность. Поэтому действительно, где-то на 100 м отойти - это, может, не имеет значения никакого, а где-то - это потеря ключевых позиций, это потеря условий для нормального наблюдения и ведения огня. "
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытка прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение
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