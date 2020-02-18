"Уверенно приближаемся к прекращению войны": Зеленский выступил о нападении россиян на участке разведения сил
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.
"У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - произнес президент
Зеленский высказал сочувствие по поводу гибели бойца в результате столкновения с россйискими оккупантами.
Также Зеленский добавил:
"Что касается коронавируса: у нас полностью контролируется ситуация. Мы обязательно должны забирать наших граждан.
Зеленский обратился к "некоторым политическим партиям, которые, по информации, которую предоставили ему правоохранительные органы, подстрекают граждан перекрывать дороги, чтобы власть не размещала в их населенных пунктах эвакуированных из Китая:
"Мы должны понимать: мы забираем своих граждан."
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украина потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращения боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение
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