"Уверенно приближаемся к прекращению войны": Зеленский выступил о нападении россиян на участке разведения сил

18 февраля, 2020, 13:06

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

"У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - произнес президент

Зеленский высказал сочувствие по поводу гибели бойца в результате столкновения с россйискими оккупантами.

Также Зеленский добавил:

"Что касается коронавируса: у нас полностью контролируется ситуация. Мы обязательно должны забирать наших граждан.

Зеленский обратился к "некоторым политическим партиям, которые, по информации, которую предоставили ему правоохранительные органы, подстрекают граждан перекрывать дороги, чтобы власть не размещала в их населенных пунктах эвакуированных из Китая:

"Мы должны понимать: мы забираем своих граждан."