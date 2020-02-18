"У него стоял рейс на Барселону, потом сменили на Тегеран, он не хотел туда лететь": украинка о последней встрече со своим бывшим мужем

Они познакомились в небе десять лет назад. Кристина была пассажиркой рейса Киев-Рим, Игорь - бортпроводником.

Она говорит о любви с первого взгляда и показывает посадочный талон с того рейса, который хранила все эти годы. Греция, Италия, Нидерланды, США - Игорь и Кристина объездили вместе весь мир. В их альбомах сотни фото, а на полочке - десятки фигурок кошек, которых привозили из путешествий.

Игорь имел диплом переводчика с арабского, 12 лет работал бортпроводником, но больше всего мечтал стать пилотом. Также он много учился и недавно получил лицензию пилота гражданской авиации. Однако за штурвал рейсового самолета сесть так и не успел.

"Для него самолеты и небо - это был целый мир. Он был человеком неба, по-другому не скажешь", - говорит Кристина, вспоминая, с каким восторгом Игорь говорил об авиации. А еще он очень близко воспринимал каждую авиакатастрофе. Говорил так обреченно, что все свалят на пилотов, они же уже мертвы ", - рассказывает женщина.

Игорь и Кристина разошлись год назад, но остались близкими друзьями.

Именно с Кристиной Игорь делился тревогой перед полетом в Тегеран. Они встретились в Киеве за три дня до авиакатастрофы.

"Два часа говорили обо всем на свете, обменивались подарками после праздников. Он привез мне сладости из Дели. Но было видно, что его что-то очень беспокоило." Мне так не хочется туда лететь. Там так неспокойно, такое напряжение в стране ", - сказал он мне. В этот момент у меня все внутри что-то защемило. Видно было, что он так обреченно говорил о Тегеран", - отметила она.

По ее словам, за день до полета, 7 января, Игорь несколько раз звонил ей и сыну.

"Просил Алешу хорошо учиться, слушаться меня. Много говорил со мной. А в последний раз позвонил, когда уже был на борту того самолета. Туда летели полупустыми. Назад - была полная загрузка. Я спросила, как экипаж? Он сказал, что - классный . Все - очень опытные, все супер. Я попросила его мне позвонить сразу после перелета, так волновалась. пожелала ему хорошего рейса, спокойных пассажиров, все. Мы попрощались", - рассказала женщина.

Утром 8 января Кристина увидела много пропущенных звонков от мамы Игоря.

Она сразу проверила статус рейса Игоря на сайте "Борисполя" - "отменен".

Женщина позвонила маме Игоря Матькова. Так узнала, что он погиб.

По ее словам, было очень трудно в первые дни, когда вокруг много версий случившегося. Когда Иран признал, что сбил самолет, она почувствовала некоторое облегчение.

Кристина не верит, что иранцы накажут виновных.

"Я потеряла близкого человека. Это удар, от которого я долго не отойду. У меня даже сейчас рука тянется ему позвонить и написать. Но потом понимаю, что его нет. У меня такое впечатление, что меня убили вместе с ним. Так нельзя говорить. Но у меня абсолютно четкое впечатление, что во мне прострелили огромную дыру. Пока она затянется, наверное, пройдет не один год ", - отметила она.

Кристина после катастрофы уже давала интервью украинским и иностранным журналистам. Она говорит, что рассказы о нем помогли ей пережить то время.