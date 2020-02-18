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Espreso.tvОбщество"Паники среди местных не было": житель Золотого рассказал о наступлении русских

"Паники среди местных не было": житель Золотого рассказал о наступлении русских

Житель города Золотого рассказал в эфире Еспресо о ситуации на месте боев на Донбассе

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал житель города Золотое Луганской Юрий Печеный.

"Масштабный был бой. Начался в 4.30 утра. 10 километров от нас. В половине шестого уже ближе, у Золотого. Около 10 часов бой закончился. сказал Печеный.

По его словам, пока у местных жителей нет точной информации о погибших и раненых во время сегодняшнего боя.

"Один погиб и несколько ребят получили ранения. Паники среди местных жителей не было", - сказал Печеный.

Он не владеет информацией планируется ли эвакуация жителей из района боев.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
  • Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила. что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе.
  • В пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращения боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе.
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