"Паники среди местных не было": житель Золотого рассказал о наступлении русских

18 февраля, 2020, 20:12

Житель города Золотого рассказал в эфире Еспресо о ситуации на месте боев на Донбассе

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал житель города Золотое Луганской Юрий Печеный.

"Масштабный был бой. Начался в 4.30 утра. 10 километров от нас. В половине шестого уже ближе, у Золотого. Около 10 часов бой закончился. сказал Печеный.

По его словам, пока у местных жителей нет точной информации о погибших и раненых во время сегодняшнего боя.

"Один погиб и несколько ребят получили ранения. Паники среди местных жителей не было", - сказал Печеный.

Он не владеет информацией планируется ли эвакуация жителей из района боев.