"Мы нашли безопасные места", - Скалецкая в "Борисполе" показала самолет, который заберет украинцев из Китая
Об этом рассказали на брифинге Минздрава в аэропорту Борисполь, передает Эспрессо.TV.
"Экипаж самолета готов, проинструктирован, все что необходимо - на борту. Завтра самолет заберет на свой борт украинских граждан. Вместе с вами мы их встретим. Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие". - заявила министр здравоохранения Звездная Скалецкая.
По ее словам, эти места будут безопасными и для граждан, проживающих вокруг.
Как сообщили на брифинге, вылет самолета в Китай будет в 2:50 19 февраля. Утром 20 февраля самолет вернется в Украину.
Места, где будут находиться эвакуированы, будут охранять подразделения Национальной гвардии.
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