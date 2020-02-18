 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мы нашли безопасные места", - Скалецкая в "Борисполе" показала самолет, который заберет украинцев из Китая

"Мы нашли безопасные места", - Скалецкая в "Борисполе" показала самолет, который заберет украинцев из Китая

В аэропорту "Борисполь" уже подготовлен к вылету самолет, который заберет из Китая украинских граждан

Об этом рассказали на брифинге Минздрава в аэропорту Борисполь, передает Эспрессо.TV.

"Экипаж самолета готов, проинструктирован, все что необходимо - на борту. Завтра самолет заберет на свой борт украинских граждан. Вместе с вами мы их встретим. Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие". - заявила министр здравоохранения Звездная Скалецкая.

По ее словам, эти места будут безопасными и для граждан, проживающих вокруг.

Как сообщили на брифинге, вылет самолета в Китай будет в 2:50 19 февраля. Утром 20 февраля самолет вернется в Украину.

Места, где будут находиться эвакуированы, будут охранять подразделения Национальной гвардии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать