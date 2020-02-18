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Espreso.tvОбщество"Мы хотим мира, но одновременно увеличиваем финансирование на армию" Ермак об обострении на Донбассе

"Мы хотим мира, но одновременно увеличиваем финансирование на армию" Ермак об обострении на Донбассе


фото: reuters
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение о следующих шагах по обострении на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что касается ситуации на Востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения о следующих шагах. Как только они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего", - написал Ермак.

Он отметил, что Украина делает все, чтобы закончить эту войну, чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми.

"Да, мы хотим мира, но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору" , - отметил Ермак.

Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.

  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потери со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
  • Наступление русских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения подняли украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
  • Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
  • Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила. Что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе.

 

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