"Мы хотим мира, но одновременно увеличиваем финансирование на армию" Ермак об обострении на Донбассе

18 февраля, 2020, 15:57

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение о следующих шагах по обострении на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что касается ситуации на Востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения о следующих шагах. Как только они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего", - написал Ермак.

Он отметил, что Украина делает все, чтобы закончить эту войну, чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми.