"Меня беспокоит вялая и немощная реакция украинской стороны": Бессмертный о наступлении русских на Донбассе
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодняшние события на фронте способны сломать любые договоренности и повлиять на ход переговоров. Пока комментарии президента Зеленского носят какой-то жертвенный характер. Меня беспокоит вялая и немощная реакция украинской стороны. Это деморализует армию и граждан Украины", - написал Бессмертный.
Бессмертный назвал пункты, которые, по его мнению, нужно было выполнить в связи с обострением на Донбассе: мгновенно нанести врагу вооруженный удар, срочно инициировать заседание ТКГ в Минске, президент Украины должен был обратиться к лидерам и инициировать немедленную встречу в нормандском формате, инициировать следующее заседание Совбеза ООН, дать приказ закрыть все переходы через линию фронта, прекратить поставки на оккупированную территорию электроэнергии и газа, дипломатические представительства Украины должны были немедленно проинформировать правительства других государств и СМИ.
"Меня шокирует то, что на шестой год войны начальник штаба позволяет себе озвучивать фразы вроде "силы ОРДЛО, пророссийские силы нанесли УДА "... Он что, досих пор не может называть вещи своими имена? Кремль отдает приказы! Президенту до сих пор это непонятно?" - добавил Бессмертный.
По его словам, агрессору недопустимо демонстрировать слабость, потому что все договоренности останутся на уровне "больных фантазий" - "платформа для диалога с Донбассом", "совместное патрулирование".
Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила,что в результате утренних боев Украина потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение.
- Ермак прокомментировал обострение на Донбассе.
- Бывший военный назвал причину наступления оккупантов .
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