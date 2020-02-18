"Меня беспокоит вялая и немощная реакция украинской стороны": Бессмертный о наступлении русских на Донбассе

18 февраля, 2020, 17:35

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодняшние события на фронте способны сломать любые договоренности и повлиять на ход переговоров. Пока комментарии президента Зеленского носят какой-то жертвенный характер. Меня беспокоит вялая и немощная реакция украинской стороны. Это деморализует армию и граждан Украины", - написал Бессмертный.