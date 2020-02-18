"Готовые допустить к совместному патрулированию": Аваков рассказал, кто будет патрулировать ОРДЛО вместе с украинскими военными

18 февраля, 2020, 09:01

К общим патрулям в случае выборов на Донбассе не будут допущены люди, причастные к преступлениям

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

"Мы исходим из того, что украинская полиция, МВД Украины, Украинская юстиция будут там находиться в полном соответствии с законом: полицейские в полном вооружении, они будут ключевыми игроками на этом поле. Но, уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти новые общины. Те люди, которые причастны к преступлениям, те люди, которые стреляли в наших солдат, они никак не будут участвовать в такого рода группах, это предмет нашей принципиальной позиции. Глядя на опыт Славянска или Краматорска, думаю, что эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками", - сказал Аваков.

Он добавил, что вероятные преступления будут расследоваться по украинским законам, в пределах следственных органов, будут подчиненными по вертикали украинскому МВД.

Также Аваков отметил, что речь не идет по совместном патрулирование границ.

"О патрулирование границ речь не идет. Украинская сторона не рассматривала компромиссные варианты ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем поэтапный выход на границу. У нас оккупированной границы достаточного много, около 300 с небольшим километров, и мы говорим о том, что невозможно одномоментно занять весь этот рубеж. Возможно, мы будем его занимать в один день один участок, потом второй, третий. Здесь возможны какие-то переходные функции, когда одни уходят, другие приходят, но о совместном контроле границы речь не идет. Граница либо есть, либо ее нет, государство ее контролирует, либо нет. Мы хотим контролировать свою государственную границу, и нам не нужны здесь ни помощники, ни советчики", - сказал Аваков.