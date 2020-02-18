"Господин президент, это не была провокация! Это было наступление оккупанта": активист о реакции Зеленского на нападение россиян
Об этом написал в Facebook координатор ОО "Стоп террор" Семен Кабакаев.
"Зеленский говорит, что это была провокация, нет господин президент, это не была провокация! Это было наступление оккупанта и прорыв на новые позиции. Это война! На одном из участков фронта, оккупанты закрепились на новых позициях в серой зоне", - написал Кабакаев.
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Активист также назвал наступление россиян свидетельством того, что уступки им не приведут к миру.
"Сегодняшняя попытка прорыва россиян - это очередное доказательство, что просто так договориться не получится. Просто прекратить стрелять тоже не выйдет! Таких боев с прорывом, шквальным огнем, попыткой захватить новые участки, я не помню уже три года", - написал Кабакаев .
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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