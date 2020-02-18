"Господин президент, это не была провокация! Это было наступление оккупанта": активист о реакции Зеленского на нападение россиян

18 февраля, 2020, 11:49

Атака со стороны россиян на участке разведения сил является не провокацией, а наступлением с попыткой прорыва и захватом новых позиций

Об этом написал в Facebook координатор ОО "Стоп террор" Семен Кабакаев.

"Зеленский говорит, что это была провокация, нет господин президент, это не была провокация! Это было наступление оккупанта и прорыв на новые позиции. Это война! На одном из участков фронта, оккупанты закрепились на новых позициях в серой зоне", - написал Кабакаев.

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Активист также назвал наступление россиян свидетельством того, что уступки им не приведут к миру.

"Сегодняшняя попытка прорыва россиян - это очередное доказательство, что просто так договориться не получится. Просто прекратить стрелять тоже не выйдет! Таких боев с прорывом, шквальным огнем, попыткой захватить новые участки, я не помню уже три года", - написал Кабакаев .