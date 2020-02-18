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Espreso.tvОбщество"Это тот" мир ", который Путин готов дать Украине": Порошенко о наступлении россиян на участке разведения сил

"Это тот" мир ", который Путин готов дать Украине": Порошенко о наступлении россиян на участке разведения сил


фото: РБК
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал обострение на фронте

Об этом он заявил во время чествования памяти Небесной сотни, передает Еспресо.TV.

"Сегодня, в 5 утра, он начался с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-мм минометов. Есть первые жертвы", - сказал Порошенко.

Он назвал это наступление "миром" от Путина.

"Это, наверное, тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине. Я призываю в очередной раз, не верьте Путину. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину
защищать государство, укреплять армию и язык, укреплять нашу церковь, беречь направление в Европу. И сегодня, в этот святой день, 18 февраля, когда наши ребята погибли для того, чтобы это стало возможным", - сказал експрезидент.

Он сказал, что оппозиционные политики, общественность, вся Украина должна объединиться для достижения этой цели.

 

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