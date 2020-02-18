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Espreso.tvОбщество"Это была спланированная операция": Макарук о нападении русских на Донбассе

"Это была спланированная операция": Макарук о нападении русских на Донбассе

Представитель международной разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук прокомментировал обострение на Донбассе

Макарук в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Это не была сумбурная атака. Это была четко спланированная операция по всем классическим канонам. Атака была проведена на стыке двух бригад - 62-й и 92-й - для того, чтобы максимально эффективно сработать со стороны врага. Наши позиции обстреливали из танков и из разного типа и калибра артиллерии. Это не было просто так. Идут определенные действия, которые будут выливаться, в том числе в дипломатическое давление на наше государство", - заявил Макарук.

 

 

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