"Это была спланированная операция": Макарук о нападении русских на Донбассе
18 февраля, 2020, 19:54
Представитель международной разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук прокомментировал обострение на Донбассе
Макарук в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"Это не была сумбурная атака. Это была четко спланированная операция по всем классическим канонам. Атака была проведена на стыке двух бригад - 62-й и 92-й - для того, чтобы максимально эффективно сработать со стороны врага. Наши позиции обстреливали из танков и из разного типа и калибра артиллерии. Это не было просто так. Идут определенные действия, которые будут выливаться, в том числе в дипломатическое давление на наше государство", - заявил Макарук.
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