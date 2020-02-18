"Это был ужас": жительница Золотого о нападении русских

18 февраля, 2020, 21:51

Жительница Золотого 1 Татьяна Чепижко поделилась впечатлениями об обострении ситуации на Донбассе

Об этом женщина рассказала в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"Я проснулась в 06 часов. Это был сплошной ужас. Я сняла видео. В течение этих 5-ти минут непрерывно били. Обстреливали нашу территорию. Было слышно, что это что-то тяжелое и понятно где оно падает. Это продолжалось в течение трех часов", - сказала очевидица.

Также женщина ответила на вопрос журналистки кто именно обстреливал территорию.

"Не наши же ребята сами себя обстреливали. Вы же понимаете, регион специфический, мнения разные. Адекватные люди понимают, что происходит", - отметила очевидица