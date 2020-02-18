"Думал, не доживем до рассвета": Сенцов рассказал о событиях на Майдане в ночь на 19 февраля

18 февраля, 2020, 11:37

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов вспомнил годовщину расстрелов на Майдане и рассказал о своем участии в событиях

Об этом режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов на писал в Facebook.

"Приблизилась шестая годовщина тех страшных и мужественных дней февраля 2014 года. 18 числа началась мирное шествие, которое закончилось бойней в Мариинском парке и на Шелковичной, а во второй половине дня "Беркут" опрокинул нас на Институтской и погнал к Майдану. Милиция захватила все баррикады и вечером начала прижимать нас к сцене. Оборона проходила по линии Дом профсоюзов и памятник основателям Киева. После полуночи они заняли Стеллу, и мы были вынуждены поджигать палатки и строить огненную преграду, чтобы ВВ не зашли внутрь Майдана. Это была самая важная ночь в моей жизни, и я думал, что мы не доживем до рассвета.

Когда я слышу каких-то там новых "мегапатриотив" или политиков, то хочу им задать только один вопрос: "Где вы были в ночь с 18 на 19 февраля 2014 г.?" Когда нас было там так мало, а наша революция тогда держалась на тонкой нити. Когда весь политбомонд убежал со сцены и остался один Женя, который координировал нашу оборону. Всю ночь мы ждали подкрепления со Львова, которые ехали на своих автобусах и прибыли утром. Никакого транспорта я не ожидал так долго и сильно, как этого.

Я благодарю всех, кто был тогда рядом со мной, и тем, кто успел с помощью. И главное - вечная память нашим погибшим Героям. Слава Украине! "- написал режиссер.