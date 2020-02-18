"Атлетико" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

18 февраля, 2020, 07:58

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" принимает английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В групповом раунде "Атлетико" занял второе место в группе D, команда набрала 10 очков. Победителем квартета стал туринский "Ювентус", у итальянцев 16 баллов. Позорное последнее место у московского "Локомотива". В Лигу Европы, потому что занял третье место, попал леверкузенский "Байер".

"Ливерпуль" выступал в группе, где получил уверенное первое место, набрав 13 очков. Вторая ступень у итальянского "Наполи", у команды 12 баллов. Третье место занял австрийский "Зальцбург", они завоевали 7 пунктов. Бельгийский "Генк" четвертый, команде удалось набрать лишь 1 очко.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"