"Атлетико" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В групповом раунде "Атлетико" занял второе место в группе D, команда набрала 10 очков. Победителем квартета стал туринский "Ювентус", у итальянцев 16 баллов. Позорное последнее место у московского "Локомотива". В Лигу Европы, потому что занял третье место, попал леверкузенский "Байер".
"Ливерпуль" выступал в группе, где получил уверенное первое место, набрав 13 очков. Вторая ступень у итальянского "Наполи", у команды 12 баллов. Третье место занял австрийский "Зальцбург", они завоевали 7 пунктов. Бельгийский "Генк" четвертый, команде удалось набрать лишь 1 очко.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 11 февраля стало известно, что "Ливерпуль" не собирается подписывать контракт со знаменитым полузащитником Стивеном Джеррардом , чтобы тот получил золотую медаль АПЛ.
- 5 февраля сообщалось, что "Атлетико" хочет видеть на посту главного тренера Маурисио Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.
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