Прямые инвестиции в Украину за год выросли в 1,7 раза по предварительным оценкам, - Милованов
18 февраля, 2020, 16:33
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Украины составил $2,3 млрд, что в 1,7 раза превышает уровень 2018 года - $1,4 млрд
Об этом в кулуарах парламента сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Еспресо.TV.
"То есть, тренд роста инвестиций есть, но нам нужно поддерживать турборежим, показывать изменения в бизнес-климате, судебную реформу проводить... Для того, чтобы инвестиции продолжили наполнять экономику, и мы отошли наконец от таких смешных цифр как $2-3 млрд к серьезным 5 -10 млрд в год", - отметил Милованов.
"Нам нужно для обновления примерно $50-100 млрд в следующие 5-10 лет", - подытожил министр.
- Напомним, украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижение уровня износа основных фондов, заявил Милованов во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".
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