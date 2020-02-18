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Espreso.tvОбществоПротив блокирования и ругательств: в Раде идет обсуждение введения института парламентских приставов

Против блокирования и ругательств: в Раде идет обсуждение введения института парламентских приставов

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила о дискуссии о введении института парламентских приставов

Об этом она написала в Facebook.

"Идея, которая пока находится на стадии дискуссии - введение института парламентских приставов", - написала нардеп.
 
По ее словам, такая практика есть во многих западных государствах: США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия.
 
"В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф", - добавила Кравчук.

 

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