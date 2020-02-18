Против блокирования и ругательств: в Раде идет обсуждение введения института парламентских приставов

18 февраля, 2020, 14:17

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила о дискуссии о введении института парламентских приставов

Об этом она написала в Facebook.

"Идея, которая пока находится на стадии дискуссии - введение института парламентских приставов", - написала нардеп.

По ее словам, такая практика есть во многих западных государствах: США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия.

"В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф", - добавила Кравчук.