Против блокирования и ругательств: в Раде идет обсуждение введения института парламентских приставов
18 февраля, 2020, 14:17
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила о дискуссии о введении института парламентских приставов
Об этом она написала в Facebook.
"Идея, которая пока находится на стадии дискуссии - введение института парламентских приставов", - написала нардеп.
По ее словам, такая практика есть во многих западных государствах: США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия.
"В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф", - добавила Кравчук.
- В парламент внесли законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по оптимизации работы.
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