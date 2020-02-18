Проект Гособоронзаказ ликвидирует ракетную программу Украины - Бутусов

18 февраля, 2020, 12:01

18 февраля украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что ГОЗ на 2020 год не предусматривает финансирование программы ракетных комплексов "Нептун" и закупку партии ракет к РСЗО "Ольха"

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

Журналист отметил, что 18 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ.

"То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позор, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив", - заявил Бутусов.

По его словам, проект ГОЗ сворачивает все украинские ракетные программы.

"Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предвидится закупка крупной партии ракет "Ольха", не предусматривается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Ольха". Но один залп одной установки "Ольха" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование нужно и "Нептуну", - подчеркнул журналист.

Также Бутусов отметил, что не предусматривается финансирование проекта колесной САУ "Богдана".