Президент должен немедленно созвать СНБО и сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк

18 февраля, 2020, 11:07

"Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны

"Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля.

Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил у ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших бойцов есть тяжелые потери, подчеркнул Арсений Яценюк.

"Такое хищное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.

Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Арсений Яценюк.

"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер "Народного фронта"

"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, которая готова решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Арсений Яценюк.