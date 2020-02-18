Президент должен немедленно созвать СНБО и сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк
"Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля.
Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил у ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших бойцов есть тяжелые потери, подчеркнул Арсений Яценюк.
"Такое хищное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.
Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Арсений Яценюк.
"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер "Народного фронта"
"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, которая готова решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Арсений Яценюк.
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