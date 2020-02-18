Преступники имеют меньший по размеру мозг, - исследование

18 февраля, 2020, 21:11

Люди, которые всю жизнь воруют, лгут и издеваются над другими, имеют меньший по размеру мозг

Об этом сообщают в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, передает ВВС.

"Это подтвердили результаты МРТ 45-летних преступников, проявлявших склонность к антисоциальным действиям с детства. Оказалось, что площадь поверхности коры их головного мозга - меньше и тоньше, чем у обычных людей. И это, вероятно, является результатом криминального поведения. Однако нельзя исключать и другие факторы: наследственность, употребление наркотиков, низкий IQ или психические расстройства преступников", - говорится в сообщении.

Исследователи просканировали мозг почти 700 добровольцев, за которыми наблюдали от рождения.

Их разделили на три группы: те,кто редко совершали преступления; делали это, когда были подростками; вели себя так в течение всей жизни.

Ученые обнаружили, что 80 участников последней группы, в которую входили те, кто совершали насильственные преступления в течение жизни, имели существенные структурные различия мозга.

Результаты исследования подтвердили, что люди, которые всю жизнь обижали других, имели психоневрологические различия.

Автор исследования Кристина Карлис из Университетского колледжа Лондона отмечает, что структурные различия их мозга не позволяют развивать социальные навыки, способствующие психологическому благополучию и отвлекают от антисоциального поведения.

Соавтор проекта профессор Эсси Видинг пояснил, что этих людей нужно не "демонизировать", а воспринимать как тех, кто "нуждается в помощи и сострадании".

Ученые пока не имеют четкого ответа: возникли ли эти структурные изменения в мозге преступников в раннем возрасте и привели к антисоциальному поведению в течение жизни или они являются результатом употребления наркотиков, алкоголя, курения и неправильного питания.