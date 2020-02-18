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Espreso.tvОбществоПредставительство Украины в ЕС призвало к решительной реакции на российское наступление в Донбассе

Представительство Украины в ЕС призвало к решительной реакции на российское наступление в Донбассе


фото: reuters
Представительство Украины в Евросоюзе проинформировало ЕС о новой атаке россиян на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции

Об этом сообщает написал в Twitter посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Очередная циничная атака России на Донбассе. Сегодня силы РФ и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены", - говорится в сообщении.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации конфликта Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.

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