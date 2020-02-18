Представительство Украины в ЕС призвало к решительной реакции на российское наступление в Донбассе

18 февраля, 2020, 12:00

Представительство Украины в Евросоюзе проинформировало ЕС о новой атаке россиян на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции

Об этом сообщает написал в Twitter посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Очередная циничная атака России на Донбассе. Сегодня силы РФ и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены", - говорится в сообщении.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации конфликта Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - отметил он.

Yet another Russia's cynical attack in Donbas. Today RU forces and its proxies launched an offence and heavy shellings of UA positions w / weapons banned by Minsk agr.

1 UA military killed, 4 wounded.

We informed EU ab / Russia's escalation and urged partners to react resolutely. pic.twitter.com/V4jPPd0Soj - Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) February 18, 2020

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.