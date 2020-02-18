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Espreso.tvОбществоПредседатель Черновицкого облсовета, которого подозревают во взятке $400 тыс., внес за себя залог

Председатель Черновицкого облсовета, которого подозревают во взятке $400 тыс., внес за себя залог

Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян внес за себя залог в 10 млн грн

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Суспильному.

"Залог был внесен 18 февраля", - отметила она.

В то же время, 17 февраля, Иван Мунтян подал апелляцию на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть 20 февраля.

Мунтяна подозревают в просьбе и получении $ 00 тыс. от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира.

Ко второму подозреваемого по делу - предпринимателю Кушнируа суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 грн с возложением процессуальных обязательств.

  • 4 февраля председателю Черновицкого областного совета сообщили о подозрении.
  • Впоследствии, антикоррупционный суд отпустил под залог Мунтяна.
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