Правительство Германии отмежевалось от "мюнхенского плана" для Украины, - СМИ

18 февраля, 2020, 17:01

Представители федерального правительства не были задействованы в подготовке представленных в Мюнхене скандальных предложений по Украине и не были заранее проинформированы об этой инициативе

Об этом сообщила украинская служба Deutsche Welle, ссылаясь на собственные источники.

Особо в ответе на официальный запрос DW в МИД Германии отметили, что об ослаблении санкций ЕС против России с точки зрения Берлина речи идти не может. Так в ведомстве прокомментировали представленные "12 шагов к высшей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на Востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого", - отметил во вторник, 18 февраля представитель МИД.