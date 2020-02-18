Правительство Германии отмежевалось от "мюнхенского плана" для Украины, - СМИ
18 февраля, 2020, 17:01
Представители федерального правительства не были задействованы в подготовке представленных в Мюнхене скандальных предложений по Украине и не были заранее проинформированы об этой инициативе
Об этом сообщила украинская служба Deutsche Welle, ссылаясь на собственные источники.
Особо в ответе на официальный запрос DW в МИД Германии отметили, что об ослаблении санкций ЕС против России с точки зрения Берлина речи идти не может. Так в ведомстве прокомментировали представленные "12 шагов к высшей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на Востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого", - отметил во вторник, 18 февраля представитель МИД.
- Три международные организации совместно с Российской советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
- Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности .
- МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.
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