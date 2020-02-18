Оржель обещает еще большее снижение цен на газ в феврале
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает пресс-служба КМУ.
"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.
Он также подчеркнул, что благодаря подписанию транзитного соглашения с РФ, трейдеры не смогли заработать миллиардные прибыли.
"..Я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят подпишет Украина, или не подпишет этот договор.
В случае неподписания, они бы заработали большие деньги - миллиарды долларов, в случае подписания - потеряли бы огромные средства.
Они не заработали, но это дало возможность снизить цены для наших украинцев ", - отмечает министр.
Также Оржель добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на дороги.
- Платежка на оплату отопления в феврале будет для украинцев ниже, чем за декабрь и январь, ранее сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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