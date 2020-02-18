Оржель обещает еще большее снижение цен на газ в феврале

18 февраля, 2020, 16:01

Снижение цен на газ в платежках стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает пресс-служба КМУ.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

Он также подчеркнул, что благодаря подписанию транзитного соглашения с РФ, трейдеры не смогли заработать миллиардные прибыли.

"..Я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят подпишет Украина, или не подпишет этот договор.

В случае неподписания, они бы заработали большие деньги - миллиарды долларов, в случае подписания - потеряли бы огромные средства.

Они не заработали, но это дало возможность снизить цены для наших украинцев ", - отмечает министр.

Также Оржель добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на дороги.