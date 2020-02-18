Оккупанты в Крыму схватили двух подростков, которые якобы готовили теракты в школах

Об этом сообщает ТАСС.

"В оккупированном Россией крымском городе Керчь двое подростков 2003 и 2004 годов рождения готовили террористические акты в двух образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, подростки якобы являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Оккупанты утверждают, что в ходе обысков в домах подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В ФСБ России, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях положительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее был упомянутый Владислав Росляков".

На опубликованном ФСБ видео один из задержанных подростков говорит, что готовил взрыв в школе. Второй парень на видео рассказывает, что они убивали кошек.