Офис генпрокурора открыл дело по факту обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе

18 февраля, 2020, 15:51

По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил начато уголовное производство

Об этом сообщает пресс служба Офиса.

По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство за посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований

По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.