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Espreso.tvОбществоНезаконно осужденный в Крыму журналист Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию

Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию


фото: Дюдмила Денісова/ Facebook
18 февраля стало известно, что украинский журналист Николай Семена, незаконно осужденный РФ 22 сентября 2017 г. находится на контролируемой правительством территории Украины

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 г. незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории.

Он в безопасности и направляется в Киев ", - написала Денисова.

  • Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинила журналиста Семену в нарушении территориальной целостности России
  • Как ранее сообщалось, на заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и отрицал свою вину.
  • Обвинение в оккупационном суде Симферополя запросило для крымского журналиста Николая Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
  • Железнодорожный районный суд аннексированного Симферополя приговорил Семену на 2 года и шесть месяцев условно , а также на три года запретил вести публичную деятельность.
  • Госдеп США осудил приговор подконтрольного России "суда" Крыма в отношении журналиста Николая Семены
  • Европарламент потребовал от России прекращения репрессий против представителей крымскотатарского народа, а также украинцев в Крыму, в частности Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены
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