Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию

18 февраля, 2020, 13:19

18 февраля стало известно, что украинский журналист Николай Семена, незаконно осужденный РФ 22 сентября 2017 г. находится на контролируемой правительством территории Украины

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 г. незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории.

Он в безопасности и направляется в Киев ", - написала Денисова.