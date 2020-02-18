Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию
18 февраля, 2020, 13:19
18 февраля стало известно, что украинский журналист Николай Семена, незаконно осужденный РФ 22 сентября 2017 г. находится на контролируемой правительством территории Украины
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 г. незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории.
Он в безопасности и направляется в Киев ", - написала Денисова.
- Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинила журналиста Семену в нарушении территориальной целостности России
- Как ранее сообщалось, на заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и отрицал свою вину.
- Обвинение в оккупационном суде Симферополя запросило для крымского журналиста Николая Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
- Железнодорожный районный суд аннексированного Симферополя приговорил Семену на 2 года и шесть месяцев условно , а также на три года запретил вести публичную деятельность.
- Госдеп США осудил приговор подконтрольного России "суда" Крыма в отношении журналиста Николая Семены
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Европарламент потребовал от России прекращения репрессий против представителей крымскотатарского народа, а также украинцев в Крыму, в частности Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены
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