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Espreso.tvСпортНевеста Роналду похвасталась драгоценностями за 1 млн евро

Невеста Роналду похвасталась драгоценностями за 1 млн евро


фото: marca
Невеста португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась украшениями, стоимость которых составляет 1 млн евро

Родригес опубликовала фото с кольцом, часами и браслетами в Instagram.

Испанское издание AS подсчитало, что приблизительная стоимость всех украшений составляет около 1 млн евро.

Самым дорогим является кольцо Джорджины с большим синим сапфиром и бриллиантами, стоимость которого составляет 800 тыс. евро. Часы и браслеты совокупно "потянули" еще на 200 тыс. евро.

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