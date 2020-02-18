Невеста Роналду похвасталась драгоценностями за 1 млн евро
18 февраля, 2020, 22:22
Невеста португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась украшениями, стоимость которых составляет 1 млн евро
Родригес опубликовала фото с кольцом, часами и браслетами в Instagram.
Испанское издание AS подсчитало, что приблизительная стоимость всех украшений составляет около 1 млн евро.
Самым дорогим является кольцо Джорджины с большим синим сапфиром и бриллиантами, стоимость которого составляет 800 тыс. евро. Часы и браслеты совокупно "потянули" еще на 200 тыс. евро.
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