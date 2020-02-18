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Espreso.tvОбществоНаступление русских на Донбассе: в посольстве США напомнили РФ о ее обязательствах

Наступление русских на Донбассе: в посольстве США напомнили РФ о ее обязательствах


фото: 24tv
В посольстве США в Украине после попытки прорыва боевиков на Донбассе призвали Россию соблюдать Минские и Нормандские обязательства

Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - написали дипломаты.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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