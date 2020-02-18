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Espreso.tvОбществоНаступление россиян на Донбассе: штаб ООС призвал пользоваться только официальной информацией

Наступление россиян на Донбассе: штаб ООС призвал пользоваться только официальной информацией


фото: reuters
Штаб операции Объединенных сил заявил о массовом распространении дезинформации об утреннем обострении на фронте

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В связи с распространением в информационном пространстве большого количества неполностью достоверных сообщений о попытке противника прорыва линии разграничения и атаки на позицию украинских защитников, просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информацией, поступающей от Командования Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее, в 7:00, штаб ООС заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.

После этого журналист Юрий Бутусов сообщил о наступлении россиян, которое началось около 5:00 с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.

Уже в 8.40 штаб подтвердил информацию о наступлении российских войск на участке разведения сил и сообщил о потерях с украинской стороны.

 

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