На таможне уволили 80% верхушки и 40% руководителей постов, - Нефедов

18 февраля, 2020, 13:58

Центральный аппарат таможни обновлен на 80%, руководители таможенных постов - на 40%

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%. Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников (речь о работниках таможенного направлении бывшей ГФС). После этого мы можем рассчитывать на то, что возможности каких контрабандных кланов существенно сузятся. А возможности для честного, "белого" бизнеса, стимулы для них быть честными и "белыми" значительно возрастут. Это не то, во что мы просто верим. Это то, что мы пытаемся воплотить в жизнь", - заявил глава таможенного органа.

Сейчас, по словам Нефедова, ситуация с влиянием этих кланов существенно не изменилась.

"Работали до сих пор работают. И не только с местной властью. С правоохранительными органами, иногда и с политиками", - отметил он.

Нефедов также сообщил, что после кадровой чистки, которая должно завершиться уже в текущем году, работникам таможни планируется существенно повысить зарплату.

"Мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добродетельным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными - постепенно прощаться. Но должен быть откровенным: таможня - все же не тот орган, который можно заполнить студентами из красивыми намерениями, это - сложная работа. Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривень "на руки". Сейчас - около 8000 гривень", - подчеркнул он.

По словам главы таможни, будет также проведена функциональная реформа таможни.

"Реформа, с которой я шел на конкурс еще в середине прошлого года и которую мы воплощаем сейчас, это концептуальная и функциональная реформа таможни, это изменение подхода к выбору кадров, это изменение IT-систем, это построение новых моделей международного сотрудничества и это большие инвестиции в инфраструктуру ", - сообщил он.