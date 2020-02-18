Мангер подал на УАФ в суд из-за баннера об убийстве Гандзюк на НСК Олимпийский
18 февраля, 2020, 18:14
Вице-президент Федерации бокса Украины и председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер подал в суд на НСК "Олимпийский" и УАФ
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации источника иск в суд подан из-за появления на стадионе баннера с упоминанием имени Мангера во время матча Лиги Европы "Динамо" - "Челси". Он был посвящен убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк:
"Гордеев! Мангер! Рищук! Убийц много. Президент один", - было написано на баннере.
Андрей Гордеев является председателем Херсонской областной госадминистрации, а Евгений Рищук - экс-заместитель Гордеева.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!