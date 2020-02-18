Мангер подал на УАФ в суд из-за баннера об убийстве Гандзюк на НСК Олимпийский

18 февраля, 2020, 18:14

Вице-президент Федерации бокса Украины и председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер подал в суд на НСК "Олимпийский" и УАФ

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации источника иск в суд подан из-за появления на стадионе баннера с упоминанием имени Мангера во время матча Лиги Европы "Динамо" - "Челси". Он был посвящен убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк:

"Гордеев! Мангер! Рищук! Убийц много. Президент один", - было написано на баннере.

Андрей Гордеев является председателем Херсонской областной госадминистрации, а Евгений Рищук - экс-заместитель Гордеева.