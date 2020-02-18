Луческу не получил работу в "Бешикташе" из-за неожиданной причины

18 февраля, 2020, 15:15

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" отказался от приглашения бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу на должность спортивного директора из-за 74-летнего возраста румына

Об этом сообщает Sabah.com.tr.

В "Бешикташе" не решились назначить Луческу на должность спортивного директора спустя 74-летний возраст румына. По мнению менеджмента стамбульцев, это не позволит клубу выстраивать долгосрочную стратегию. Вскоре руководство "Бешикташа" проведет последнее голосование по приглашению Луческу, после которого и будет принято окончательное решение.

Мирча Луческу был главным тренером "Шахтера" с 2004 до 2016 года. После донецкого клуба румын возглавлял российский "Зенит" и сборную Турции, из которой был уволен в феврале 2019 года.

Луческу тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2004 год, также он с 2000 по 2002 год возглавлял другой стамбульский клуб - "Галатасарай".