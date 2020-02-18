Луческу не получил работу в "Бешикташе" из-за неожиданной причины
18 февраля, 2020, 15:15
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" отказался от приглашения бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу на должность спортивного директора из-за 74-летнего возраста румына
Об этом сообщает Sabah.com.tr.
В "Бешикташе" не решились назначить Луческу на должность спортивного директора спустя 74-летний возраст румына. По мнению менеджмента стамбульцев, это не позволит клубу выстраивать долгосрочную стратегию. Вскоре руководство "Бешикташа" проведет последнее голосование по приглашению Луческу, после которого и будет принято окончательное решение.
Мирча Луческу был главным тренером "Шахтера" с 2004 до 2016 года. После донецкого клуба румын возглавлял российский "Зенит" и сборную Турции, из которой был уволен в феврале 2019 года.
Луческу тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2004 год, также он с 2000 по 2002 год возглавлял другой стамбульский клуб - "Галатасарай".
- В августе 2019 Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от киевского "Динамо".
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