Коронавирус в Китае ограничил свободу передвижения 780 млн человек
18 февраля, 2020, 11:22
В Китае, в связи со вспышкой коронавируса, в условиях ограничений на свободу передвижения находятся около 780 000 000 человек
Об этом сообщает CNN .
Как отмечается, около 780 млн людей все еще живут в условиях тех или иных ограничений на передвижение, включая всю провинцию Хубэй, северо-восточную провинцию Ляонин, а также - Пекин и Шанхай.
Сообщается, что строгие меры применяются в четырех городах провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Китае число жертв заражения новым коронавируса составило 1868 , в сутки умерли 98 человек. Количество заболевших превысило 72 тысячи.
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