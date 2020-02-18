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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Китае ограничил свободу передвижения 780 млн человек

Коронавирус в Китае ограничил свободу передвижения 780 млн человек


фото: reuters
В Китае, в связи со вспышкой коронавируса, в условиях ограничений на свободу передвижения находятся около 780 000 000 человек

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, около 780 млн людей все еще живут в условиях тех или иных ограничений на передвижение, включая всю провинцию Хубэй, северо-восточную провинцию Ляонин, а также - Пекин и Шанхай.

Сообщается, что строгие меры применяются в четырех городах провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Китае число жертв заражения новым коронавируса составило 1868 , в сутки умерли 98 человек. Количество заболевших превысило 72 тысячи.

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