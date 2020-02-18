Коронавирус: на Житомирщине хотят остановить строительство автодороги, которую строят китайцы
Об этом сообщает пресс-служба областного совета.
"Во время обсуждения депутаты решили, что на государственном уровне должны быть усилены соответствующие меры, в частности ограничение на определенный период въезд в нашу страну китайских граждан, как это сделал например Казахстан, который полностью запретил им въезд", - говорится в сообщении.
Также депутаты считают, что необходимо усилить надзор за строителями, которые изолированы, чтобы они не покидали нынешнее место пребывания до завершения соответствующего срока наблюдения.
"Во-первых, депутаты дали поручение управлению здравоохранения облгосадминистрации обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за китайскими работниками, а также проанализировать и внести предложения по потребности в необходимых медикаментах и средствах специального медицинского защиты, чтобы закупить их и создать соответствующий резерв для оперативного реагирования при необходимости", - сказал председатель областного совета Владимир Ширма.
Он добавил, что профильная комиссия поручила облгосадминистрации обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой временно приостановить работы по реконструкции Северной объездной дороги, чтобы китайские работники не возвращались на место работы, а оставались в своей стране.
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Напомним, Россия запретила въезд гражданам Китая из-за распространения коронавируса.
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