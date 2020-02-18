Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки, - Милованов

18 февраля, 2020, 09:50

Пятая часть всех занятых украинцев работают без трудовой книжки, поэтому рискуют остаться без денег и компенсаций, а для работодателя - получить штраф до 141 тыс. грн

Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он напомнил, что обнаруживает и штрафует за подобное "трудоустройство" Государственная служба труда, которая в январе провела информационную кампанию. В центре внимания находились предприятия торговли, временного размещения и общественного питания.

"Две недели инспекторы ходили по предприятиям и разъясняли важность оформления трудовых отношений. Посетили 184 319 предприятий. Обнаружили 315 субъектов, которые осуществляли хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали незадекларированную работу. То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Это ли не рабство?" - отметил Милованов, добавив, что результаты кампании в пятницу будут предоставлены премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

По словам Милованова, пока инспекторы работали "в полях", работодатели массово начали отправлять в налоговую сообщения об оформлении трудовых отношений. Так, за это время на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тысячи человек.

Сейчас специалисты службы проводят инспекционную кампанию - когда инспекторы "уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто так и не привел в порядок трудовые отношения с наемными работниками». После этого "в фокусе" Госслужбы окажутся, пообещал Милованов, предприятия строительной отрасли, сельского хозяйства и транспорта.