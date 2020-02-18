Госкино запретило показ фильма, в котором одну из главных ролей играл Зеленский

18 февраля, 2020, 16:46

Речь идет о фильме "Восемь первых свиданий", который Зеленский продюсировал в 2012 году. Также сообщается о еще 4 лентах, запрещенных для показа в Украине

Список запрещенных к прокату и распространения на территории Украины в 2019 году лент Госкино опубликовало на сайте.

В список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попали 5 фильмов.

Три из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о двух иностранных фильмы: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США), потому что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008, Франция), потому, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 года), поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян 2017) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 )