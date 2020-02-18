Госкино запретило показ фильма, в котором одну из главных ролей играл Зеленский
Список запрещенных к прокату и распространения на территории Украины в 2019 году лент Госкино опубликовало на сайте.
В список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попали 5 фильмов.
Три из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения Службы безопасности Украины.
Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 года), поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.
Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.
Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян 2017) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 )
- Напомним, в 2017 году сериал "Сваты" запретили в Украине
- Тогда же студия "Квартал 95" прекратила работу над сериалом "Сваты", который запретили показывать в Украине из-за запрета въезда российскому актеру Федору Добронравову
- 27 марта 2019 года стало известно, что Добронравову разрешили въезд в Украину, а с сериала сняли запрет
- Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале "Сваты"
- Позже в июне экспертная комиссия Госкино запретило прокат второго сезона "Сватов"
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