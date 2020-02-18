Google сворачивает проект по бесплатному Wi-Fi

18 февраля, 2020, 12:03

Компания Google собирается закрывать проект Google Station, который должен развивать бесплатный Wi-Fi

Об этом пишет TechCrunch.

Реализация проекта Google Station началась в 2015 году. Во время первого этапа компания создала точки бесплатного Wi-Fi на 400 железнодорожных станциях в Индии и других местах скопления людей. Летом 2018 г. сервисом пользовались уже около 8 млн человек.

Google стало трудно найти устойчивую бизнес-модель для масштабирования программы, которая в последние годы расширила программу на Индонезию, Мексику, Таиланд, Нигерию, Филиппины, Бразилию и Вьетнам. Компания запустила программу в Южной Африке всего три месяца назад.

В течение многих лет Google искала способы монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователь вошел в систему, чтобы подключиться к своему интернет-сервису.