Google сворачивает проект по бесплатному Wi-Fi
Об этом пишет TechCrunch.
Реализация проекта Google Station началась в 2015 году. Во время первого этапа компания создала точки бесплатного Wi-Fi на 400 железнодорожных станциях в Индии и других местах скопления людей. Летом 2018 г. сервисом пользовались уже около 8 млн человек.
Google стало трудно найти устойчивую бизнес-модель для масштабирования программы, которая в последние годы расширила программу на Индонезию, Мексику, Таиланд, Нигерию, Филиппины, Бразилию и Вьетнам. Компания запустила программу в Южной Африке всего три месяца назад.
В течение многих лет Google искала способы монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователь вошел в систему, чтобы подключиться к своему интернет-сервису.
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