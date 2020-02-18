 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава Мюнхенской конференции внесен в базу "Миротворец"

Глава Мюнхенской конференции внесен в базу "Миротворец"


фото: Reuters
За подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"

Об этом сообщает 24 канал.

Авторы ресурса обвиняют главу Мюнхенской конференции в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины и манипулировании общественно значимой информацией.

null

Вольфганг Ишингер является соавтором пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возврата Крыма Украине и без требований украинской стороны в отношении Донбасса. План предлагает постепенно снять санкции из России. А также запустить "всеукраинский общенациональный диалог" по поводу определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.

  • Три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
  • Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.
  • МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать