Глава Мюнхенской конференции внесен в базу "Миротворец"

18 февраля, 2020, 09:15

За подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"

Об этом сообщает 24 канал.

Авторы ресурса обвиняют главу Мюнхенской конференции в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины и манипулировании общественно значимой информацией.

Вольфганг Ишингер является соавтором пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возврата Крыма Украине и без требований украинской стороны в отношении Донбасса. План предлагает постепенно снять санкции из России. А также запустить "всеукраинский общенациональный диалог" по поводу определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.