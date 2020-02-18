Глава Мюнхенской конференции внесен в базу "Миротворец"
Об этом сообщает 24 канал.
Авторы ресурса обвиняют главу Мюнхенской конференции в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины и манипулировании общественно значимой информацией.
Вольфганг Ишингер является соавтором пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возврата Крыма Украине и без требований украинской стороны в отношении Донбасса. План предлагает постепенно снять санкции из России. А также запустить "всеукраинский общенациональный диалог" по поводу определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.
- Три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
- Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.
- МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.
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