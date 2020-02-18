ГБР объявило подозрение в злоупотреблении полномочиями экс-руководителю банка "Михайловский"
18 февраля, 2020, 16:10
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге экс-главе правления банка "Михайловский", его двум заместителям и четырем членам кредитного комитета банка
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Досудебным расследованием установлено, что топ-менеджеры банка безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, которые были связаны с бывшими владельцами банка. При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка и проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет .
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