ГБР объявило подозрение в злоупотреблении полномочиями экс-руководителю банка "Михайловский"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что топ-менеджеры банка безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, которые были связаны с бывшими владельцами банка. При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка и проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет .