Евросоюз расширил список оффшорных стран, добавили Панаму и Сейшелы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета, сообщает Hromadske.

Соответствующее решение приняли из-за того, что эти страны и территории провалили реформы налогового законодательства, которые они обязались провести. В частности, они должны обеспечить большую прозрачность налоговых систем.

Сейчас перечень официальных оффшоров, признанных в ЕС, включает 12 стран и территорий мира. Еще 16 юрисдикций исключили из перечня оффшоров после того, как они провели все необходимые налоговые реформы.

Страны и регионы, находящиеся в этом списке имеют ограниченные возможности финансовых расчетов с ЕС. В частности, в отношении финансовых операций из этих стран осуществляют пристальный финансовый мониторинг, что замедляет их и несет риски того, что такие операции станут неудачными.

"Черный список" ЕС создали в конце 2017 года. Страны в него вносятся по результатам проверки налогового законодательства и в том случае, если правительства этих стран отказываются сотрудничать с ЕС и раскрывать информацию о своих гражданах.