Думаю о суициде каждое воскресенье: Фьюри продолжает говорить безумные вещи о самоубийстве

18 февраля, 2020, 21:52

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри признался, что каждое воскресенье впадает в депрессию и подумывает о суициде

Об этом сообщает ESPN y youtube.

По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, мысли о суициде появляются у него каждое воскресенье, из-за депрессии.

"Каждое воскресенье мне сложно, думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю работать каждый день. Мне нравятся тренировки, люблю ходить в зал, а когда этого нет, чувствую себя подавленным . Но когда наступает утро понедельника, я снова фантастически себя чувствую", - рассказал боксер.

Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.