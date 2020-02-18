Думаю о суициде каждое воскресенье: Фьюри продолжает говорить безумные вещи о самоубийстве
Об этом сообщает ESPN y youtube.
По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, мысли о суициде появляются у него каждое воскресенье, из-за депрессии.
"Каждое воскресенье мне сложно, думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю работать каждый день. Мне нравятся тренировки, люблю ходить в зал, а когда этого нет, чувствую себя подавленным . Но когда наступает утро понедельника, я снова фантастически себя чувствую", - рассказал боксер.
Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.
Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.
- 18 февраля Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC из США Деонтеем Уайлдером.
- 12 февраля Тайсон Фьюри заявил, что его каждое воскресенье посещают мысли о самоубийстве .
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